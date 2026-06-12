Redactie
Redactie Buitenland 12 jun 2026
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Elon Musk eerste biljonair ter wereld na beursgang SpaceX

(FILES) CEO of SpaceX and Tesla, South African-Canadian-US businessman Elon Musk speaks during the World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos on January 22, 2026. SpaceX's filing with US regulators was revealed on May 20, 2026, laying out plans for what could become the largest initial public offering in history as Elon Musk's rocket and satellite company seeks to raise up to $75 billion on the public markets. The filing with the Securities and Exchange Commission -- the first time SpaceX has publicly disclosed detailed financial information -- revealed that the company generated $18.7 billion in revenue in 2025 and posted an operating loss of $2.6 billion as it poured money into next-generation rocket development and AI. Fabrice COFFRINI / AFP
ANP / AFP / Fabrice Coffrini

Elon Musk is de eerste biljonair ter wereld na de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX. Dat meldt persbureau Bloomberg vrijdag. Het aandeel SpaceX schoot ruim 18 procent omhoog. Daarmee steeg het vermogen van Musk tot meer dan 1 biljoen dollar, oftewel ruim 1000 miljard dollar.

Het grootste deel van het vermogen van de 54-jarige Musk komt uit SpaceX. Daarbij komt nog zijn aandelenpakket in elektrische autobouwer Tesla met een waarde van bijna 300 miljard dollar, volgens Bloomberg.

In oktober van vorig jaar was Musk volgens Forbes nog de eerste persoon ooit met een geschat vermogen van 500 miljard dollar. De in Zuid-Afrika geboren Musk was al de rijkste man ter wereld. Het verschil met nummer twee is groot; het vermogen van medeoprichter van Google Larry Page wordt geschat op ruim 327 miljard dollar.

Het vermogen van Musk zal verder groeien als hij als topman van SpaceX de voor hem gestelde doelen haalt.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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