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Elon Musk eerste biljonair ter wereld na beursgang SpaceX

Elon Musk is de eerste biljonair ter wereld na de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX. Dat meldt persbureau Bloomberg vrijdag. Het aandeel SpaceX schoot ruim 18 procent omhoog. Daarmee steeg het vermogen van Musk tot meer dan 1 biljoen dollar, oftewel ruim 1000 miljard dollar.

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Het grootste deel van het vermogen van de 54-jarige Musk komt uit SpaceX. Daarbij komt nog zijn aandelenpakket in elektrische autobouwer Tesla met een waarde van bijna 300 miljard dollar, volgens Bloomberg.

In oktober van vorig jaar was Musk volgens Forbes nog de eerste persoon ooit met een geschat vermogen van 500 miljard dollar. De in Zuid-Afrika geboren Musk was al de rijkste man ter wereld. Het verschil met nummer twee is groot; het vermogen van medeoprichter van Google Larry Page wordt geschat op ruim 327 miljard dollar.

Het vermogen van Musk zal verder groeien als hij als topman van SpaceX de voor hem gestelde doelen haalt.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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