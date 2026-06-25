Redactie
Redactie Buitenland 25 jun 2026
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Dodental in Venezuela loopt op na aardbevingen

Volunteers search for people in a damaged building following an earthquake in Catia La Mar, La Guaira state, some 30km north-west of Caracas, early on June 25, 2026. Powerful twin earthquakes have killed 32 people and injured more than 700, the nation's interim president said on June 25, after the massive shocks collapsed entire buildings and sent people running in panic. Federico PARRA / AFP
ANP / AFP / FEDERICO PARRA

De autoriteiten in Venezuela hebben het dodental na de zware aardbevingen naar boven bijgesteld. Er kwamen volgens interim-president Delcy Rodríguez zeker 164 mensen om het leven.

Volgens Rodríguez raakten door het natuurgeweld ook minstens 971 mensen gewond. De vrees is dat het dodental uiteindelijk in de duizenden kan lopen.

In het Zuid-Amerikaanse land volgden kort op elkaar aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5. Dat leidde tot een ravage in en rond hoofdstad Caracas en paniek onder inwoners, die de straat op renden.

Vliegveld dicht

Getuigen vertelden hoe ze uit instortende gebouwen probeerden te vluchten. De trap kwam los en de hele muur barstte. Er vielen spullen van het plafond. Het was vreselijk”, zei een 54-jarige bankmedewerker.

Een journalist zag hoe een gebouw met 22 verdiepingen in de wijk Altamira volledig was ingestort. Mensen riepen de namen van hun familieleden terwijl vrijwilligers over het puin klommen.

Ook het vliegveld bij de hoofdstad liep grote schade op en moest dicht. Minister van Binnenlandse Zaken Diosdado Cabello riep inwoners op hun huizen te verlaten en zei dat de gastoevoer op sommige plekken is afgesloten om ongelukken te voorkomen.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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