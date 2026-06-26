Redactie
Redactie Buitenland 26 jun 2026
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Dodental na aardbevingen Venezuela loopt verder op tot 920

epa13065516 Rescue workers work at the scene in an earthquake-affected area of Caracas, Venezuela, 25 June 2026. The Venezuelan government said the death toll had risen to at least 235 and the number of injured to at least 4,300 following two powerful earthquakes, measuring magnitudes 7.2 and 7.5, that caused particularly severe devastation in La Guaira state. EPA/Ronald Peña R
ANP / EPA / Ronald Peña R

Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920, meldt de voorzitter van de nationale vergadering Jorge Rodriguez. Eerder werden 589 doden gemeld. Naar zo’n 50.000 mensen zou nog worden gezocht.

De aardbevingen vonden woensdag kort na elkaar plaats. Vooral een gebied in het noorden van het land, waar ook de hoofdstad Caracas ligt, is zwaar getroffen.

Reddingsoperaties kwamen moeizaam op gang, onder meer doordat ziekenhuizen de toestroom van patiënten niet aankunnen en reddingswerkers niet over de juiste spullen beschikken.

Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar mensen die nog onder het puin liggen. Ngo’s hebben de hulpverlening opgeschaald. Volgens Rodriguez waren er vrijdag 871 buitenlandse reddingswerkers in het land.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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