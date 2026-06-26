Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dodental na aardbevingen Venezuela loopt verder op tot 920

Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920, meldt de voorzitter van de nationale vergadering Jorge Rodriguez. Eerder werden 589 doden gemeld. Naar zo’n 50.000 mensen zou nog worden gezocht.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

De aardbevingen vonden woensdag kort na elkaar plaats. Vooral een gebied in het noorden van het land, waar ook de hoofdstad Caracas ligt, is zwaar getroffen.

Reddingsoperaties kwamen moeizaam op gang, onder meer doordat ziekenhuizen de toestroom van patiënten niet aankunnen en reddingswerkers niet over de juiste spullen beschikken.

Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar mensen die nog onder het puin liggen. Ngo’s hebben de hulpverlening opgeschaald. Volgens Rodriguez waren er vrijdag 871 buitenlandse reddingswerkers in het land.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties