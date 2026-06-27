Redactie
Redactie Buitenland 27 jun 2026
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Dodental na aardbevingen in Venezuela loopt op tot 1430

A collapsed building is seen from the base camp of the French Civil Security Training and Intervention Regiment (UIISC 7) at the Karting La Guaira complex in Caraballeda, La Guaira state, Venezuela, on June 27, 2026, as they assist with rescue operations following earthquakes. Nearly 1,000 people have been killed and more than 50,000 remain missing after two consecutive earthquakes in Venezuela, where growing anger has been reported over the lack of official aid to swiftly rescue survivors. Miguel MEDINA / POOL / AFP
ANP / AFP / Miguel Medina

Het dodental in Venezuela na de twee verwoestende aardbevingen van donderdag is opgelopen tot 1430, maakte parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekend. Er zijn volgens hem 3200 mensen gewond geraakt en 3100 mensen dakloos geworden.

De reddingswerkzaamheden zijn nog volop bezig, want er liggen nog veel mensen onder het puin, al dan niet levend. Op een website van de Venezolaanse overheid wordt nog contact gezocht met meer dan 55.000 mensen. Dat gaat mogelijk ook om veel mensen bij wie bijvoorbeeld de telefoonlijn en het internet het niet meer doen door de schade van de bevingen.

Sommige Venezolanen verwijten de regering dat de noodhulp te langzaam op gang komt en te gebrekkig is. Inmiddels zijn meer dan 1600 reddingswerkers uit het buitenland aangekomen in Venezuela, meldden de autoriteiten. Zij helpen het door crises geteisterde land met de reddingswerkzaamheden.

Nederland heeft twee reddingsgroepen van USAR (Urban Search and Rescue) naar het getroffen gebied gestuurd. Zij worden zaterdag direct ingezet.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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