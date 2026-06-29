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Dodental Venezuela opgelopen tot 1719

Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 1719. Dat maakte parlementsvoorzitter Jorge Rodríguez bekend. Hij stelde ook dat ruim 5000 mensen gewond zijn geraakt en bijna 16.000 personen dakloos zijn geworden.

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De aardbevingen vonden afgelopen week plaats en hebben voor grootschalige verwoestingen gezorgd in delen van het Zuid-Amerikaanse land. Meerdere landen hebben hulpgoederen en reddingswerkers gestuurd en in het puin van gebouwen wordt nog gezocht naar slachtoffers.

De Amerikaanse krijgsmacht, die in januari nog het land binnenviel om president Maduro op te pakken, voert volgens de Amerikaanse regering nu herstelwerk uit in de haven van de stad La Guaira. Dat moet het mogelijk maken daar voorraden en apparatuur in te voeren.

Caracas

Amerikaanse militairen helpen ook op de internationale luchthaven bij Caracas. Die raakte zwaar beschadigd door het natuurgeweld en is inmiddels deels heropend voor goederenvluchten en hulpverlening.

De Venezolaanse autoriteiten zeggen dat vanuit andere landen tientallen eenheden met reddingshonden en duizenden hulpverleners zijn gestuurd. De kans dat zij nog mensen levend terugvinden, slinkt nu de cruciale periode van 72 uur is verstreken.

Internationale hulpoperatie

Ondanks de internationale hulpoperatie zeggen inwoners van sommige getroffen gebieden dat ze nog wachten op hulp van de autoriteiten. Dat speelt onder meer in het bergachtige El Junquito, op enkele tientallen kilometers van Caracas.

Sommige inwoners verblijven daar noodgedwongen in tenten. „We weten niet waar we terecht zullen komen of hoe lang we hier blijven”, zei de eigenaar van een snoepwinkel, wiens zaak en woning te onveilig zijn om naar terug te keren.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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