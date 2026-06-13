Redactie
Redactie Buitenland 13 jun 2026
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Duizenden demonstreren tegen racisme in Belfast na rellen

People turn out for a demonstration against racism and call for calm in central Belfast, Northern Ireland on June 13, 2026, after a few nights of disorder hit the city when video of a knife attack on June 8 went viral across social media platforms. Thousands of people on June 13 gathered for an anti-racism rally in the Northern Irish city of Belfast after unrest sparked by a horrific stabbing. Paul Faith / AFP
ANP / AFP / Paul Faith

Duizenden mensen doen zaterdag mee aan een antiracismeprotest in Belfast. De Noord-Ierse hoofdstad was afgelopen week het decor van rellen na een mesaanval.

Op de demonstratie lopen demonstranten rond met borden met teksten als „haat is de enige bedreiging voor onze straten” en „Belfast staat op tegen racisme”.

Maandag werd een man aangevallen met een mes, waarvoor een Soedanese verdachte is opgepakt. Nadat er videobeelden van de aanval rondgingen op sociale media, werden er op meerdere plaatsen anti-immigratieprotesten gehouden. In Belfast liepen die uit op rellen, waarbij volgens autoriteiten etnische minderheidsgroepen het doelwit waren van intimidatie en geweld.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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