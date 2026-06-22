Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Andy Burnham wil Britse premier Starmer opvolgen

De afzwaaiende burgemeester van Manchester Andy Burnham zegt premier van het Verenigd Koninkrijk te willen worden. In een bericht op X reageert hij op het aftreden van Keir Starmer, eerder op maandagochtend. Die kondigde zijn opstappen aan nadat de druk op zijn positie sterk was toegenomen, onder meer vanwege een verwachte leiderschapsstrijd.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

„Zijn keuze markeert het begin van een transitieperiode”, schrijft Burnham. „Dit land verwacht stabiliteit, ernst en een aanhoudende focus op de zaken die er het meest toe doen – en dat is wat het zal krijgen”, aldus Burnham.

Burnham geldt als belangrijke kanshebber voor de positie van Starmer en zinspeelde er eerder op Starmers positie te willen aanvechten. Daartoe verkreeg hij eerst een parlementszetel, door de verkiezingen te winnen in het district Makerfield. Maandag wordt hij geïnstalleerd als lid van het Lagerhuis. Daarmee ligt de weg voor hem open om mee te dingen naar het leiderschap van Labour, en dus het premierschap van Starmer.

Steun

Oud-minister Wes Streeting leek eerder ook uit te zijn op een plaats in die competitie, maar sprak maandag kort na Burnhams aankondiging zijn steun voor de oud-burgemeester van Manchester uit. Als zich verder geen kandidaten melden voor 16 juli, dan is het premierschap voor Burnham.

Meerdere oppositiekopstukken spraken zich maandag uit tegen de Labour-regering onder Starmer. Zo riep Nigel Farage, partijleider van Reform UK en koploper in de peilingen, op tot onmiddellijke parlementsverkiezingen.

Starmer zei tijdens de speech waarin hij zijn aftreden aankondigde dat de bedoeling is dat er voor 1 september, het begin van het nieuwe politieke jaar, een nieuwe premier is.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties