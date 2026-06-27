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Redactie Buitenland 28 jun 2026
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VS voeren weer aanvallen uit op Iran

This US Navy handout photo released on May 28, 2026, by US Central Command Public Affairs shows US Sailors preparing to taxi an F/A-18F Super Hornet, attached to Strike Fighter Squadron (VFA) 41, on the flight deck of Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln on May 25, 2026. Iran's chief negotiator said on May 31, that Tehran will not agree to any deal with the United States that fails to secure the rights of Iranians. His remarks came as Iran and Washington continue to exchange proposals over a framework for a deal to end the war that broke out on February 28, engulfing the Middle East. NAVCENT PUBLIC AFFAIRS / US NAVY / AFP
ANP / AFP

De Amerikaanse strijdkrachten voeren opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens Central Command, de Amerikaanse strijdmacht in de regio, zijn de recentste aanvallen een vergeldingsactie na een droneaanval van Iran op een schip in de Straat van Hormuz.

Die aanval van Iran was een reactie op een Amerikaanse militaire actie. Het Amerikaanse leger meldde in de nacht van vrijdag op zaterdag dat het Iraanse opslagplaatsen van raketten en drones had aangevallen als vergelding voor de beschieting door Iran van een vrachtschip in de Straat van Hormuz.

„Na de Amerikaanse aanvallen van gisteren, als reactie op de Iraanse aanval op het schip Ever Lovely, had Iran de kans om de wapenstilstandsovereenkomst na te leven maar koos ervoor dat niet te doen”, aldus het centrale commando CENTCOM. Het Amerikaanse leger bevestigde daarbij dat bij de Iraanse vergeldingsactie de olietanker Kiku is geraakt. Het schip, dat onder Panamese vlag vaart, heeft volgens de VS 2 miljoen vaten ruwe olie aan boord.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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