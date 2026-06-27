VS voeren weer aanvallen uit op Iran
De Amerikaanse strijdkrachten voeren opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens Central Command, de Amerikaanse strijdmacht in de regio, zijn de recentste aanvallen een vergeldingsactie na een droneaanval van Iran op een schip in de Straat van Hormuz.
Die aanval van Iran was een reactie op een Amerikaanse militaire actie. Het Amerikaanse leger meldde in de nacht van vrijdag op zaterdag dat het Iraanse opslagplaatsen van raketten en drones had aangevallen als vergelding voor de beschieting door Iran van een vrachtschip in de Straat van Hormuz.
„Na de Amerikaanse aanvallen van gisteren, als reactie op de Iraanse aanval op het schip Ever Lovely, had Iran de kans om de wapenstilstandsovereenkomst na te leven maar koos ervoor dat niet te doen”, aldus het centrale commando CENTCOM. Het Amerikaanse leger bevestigde daarbij dat bij de Iraanse vergeldingsactie de olietanker Kiku is geraakt. Het schip, dat onder Panamese vlag vaart, heeft volgens de VS 2 miljoen vaten ruwe olie aan boord.
ANP