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Senaat VS stemt tegen oorlog Iran zonder goedkeuring Congres

De Amerikaanse Senaat heeft wetgeving aangenomen om de Amerikaanse oorlog tegen Iran te stoppen totdat het Congres hier toestemming voor geeft. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. Het is niet meteen duidelijk welke gevolgen de stemming heeft voor het conflict in het Midden-Oosten, aangezien de VS en Iran onderhandelen over een permanent vredesakkoord.

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Volgens Amerikaanse media is de resolutie een duidelijk signaal naar president Donald Trump en zegt het iets over de afnemende steun die de oorlog met Iran in het Congres krijgt. Het was de tiende keer dat de Senaat stemde over het blokkeren van de militaire actie tegen Iran. De verwachting was dat deze poging, net als eerdere, zou mislukken. De afgelopen weken kreeg de campagne steeds meer steun van Republikeinen. Uiteindelijk is de resolutie met 50-48 aangenomen.

Het gaat om een zogenaamde „concurrent resolution”, die het standpunt van het Congres weerspiegelt. Hierdoor is de handtekening van de president niet vereist en heeft het wetsvoorstel ook geen rechtskracht. Het lijkt dus grotendeels symbolisch.

Het is volgens The New York Times de eerste keer sinds 1973 dat de Senaat en het Huis van Afgevaardigden een gezamenlijke resolutie hebben aangenomen waarin een president wordt opgedragen een militair conflict te beëindigen. Sindsdien is goedkeuring van het Congres verplicht om de VS in een gewapend conflict te betrekken.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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