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Verenigde Staten vallen Iran aan als vergeldingsactie

De Amerikaanse krijgsmacht meldt vrijdag een aanval op Iran te hebben uitgevoerd. Er wordt gesproken van een reactie op een aanval op een commercieel schip dat door de Straat van Hormuz voer. De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde eerder op de dag dat Iran het staakt-het-vuren had geschonden.

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„Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben Iraanse opslaglocaties voor raketten en drones en kustradarsystemen aangevallen”, meldt het Central Command, de Amerikaanse strijdmacht in de regio. Iraanse media melden dat een projectiel is ingeslagen in de buurt van een pier in Sirik, in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens Fox News nog niet voorbij.

De VS beschuldigen Iran ervan het vrachtschip m/v Ever Lovely donderdag te hebben getroffen met een aanvalsdrone. „Het schip, dat onder de vlag van Singapore vaart, verliet op het moment van de aanval de Straat van Hormuz langs de kust van Oman”, aldus het Central Command. „Deze ongerechtvaardigde agressie van Iraanse troepen tegen de commerciële scheepvaart vormt een duidelijke schending van het staakt-het-vuren.”

Iran blokkeerde de Straat van Hormuz, een belangrijke zeestraat voor de handel in onder meer gas en olie, nadat de oorlog met de Verenigde Staten en Israël uitbrak. Iran en de VS ondertekenden vorige week een voorlopig akkoord voor vrede, waar de heropening van de Straat van Hormuz deel van uitmaakt.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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