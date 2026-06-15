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Macron: Hormuz-missie kan 2 à 3 dagen na deal van start

Frankrijk, Nederland en andere bondgenoten kunnen binnen twee à drie dagen na de bevestiging van een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran beginnen met een missie om de scheepvaart in de Straat van Hormuz weer op gang te brengen. „We zijn klaar om heel snel in actie te komen”, zei de Franse president Emmanuel Macron maandag. Hij reageerde op het nieuws dat Washington en Teheran overeenstemming hebben bereikt over het staken van de vijandelijkheden.

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Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn de aanvoerders van de ‘Hormuz-coalitie’. Meerdere deelnemers daarvan hebben al schepen in de buurt van de belangrijke zeestraat klaarliggen. Zo stuurde Nederland de mijnenjager Zr.Ms. Willemstad en Frankrijk zijn vliegdekschip met bijbehorende schepen.

„We zijn ter plaatse”, zei Macron op de Franse nieuwszender TF1. De coalitie staat klaar om „vliegtuigen te sturen, een fregat, mijnenruimingsteams”. „We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat deze overeenkomst werkelijkheid wordt.”

G7-top

Macron ontvangt de Amerikaanse president Donald Trump voor een top van de G7-landen in Évian. Dinsdag schuiven in het kuuroord ook Arabische leiders aan, om onder meer de Iranoorlog te bespreken.

De Hormuz-coalitie gaat nu met de VS en Iran waarborgen dat de heropening van de Straat van Hormuz „vreedzaam” kan verlopen en bestendig is, zei Macron. Nederland en de andere deelnemers hebben steeds gezegd dat het vechten moet ophouden voor ze in actie kunnen komen in de zeestraat, al slaan meerdere landen de laatste weken wel een iets andere toon aan. Een helemaal risicoloze missie is ook niet realistisch, tekenen ze aan. Er kan „beperkt en beheersbaar geweld” bij komen kijken, zegt bijvoorbeeld Nederland.

Inzet

„Ons vliegdekschip Charles de Gaulle kan binnen twee tot drie dagen na bevestiging worden ingezet”, stelt Macron. De Willemstad en de Belgische mijnenjager Primula varen ook in de Middellandse Zee. Macron noemde verder Italië en het VK.

Iran zegt steevast dat schepen moeten gaan betalen om de zee-engte te passeren, maar de coalitie zal volgens Macron alles in het werk stellen om dat te voorkomen. Door de Straat van Hormuz gaat normaliter een vijfde van de olie die de wereld verbruikt.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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