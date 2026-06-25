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President Venezuela: zeker 32 doden door aardbevingen

De waarnemend president van Venezuela, Delcy Rodríguez, meldt dat door de twee aardbevingen van woensdag zeker 32 mensen zijn omgekomen en meer dan 700 mensen gewond zijn geraakt. Het betreft een eerste balans.

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In het noorden van Venezuela vonden woensdag rond 18.00 uur lokale tijd kort na elkaar twee zware aardbevingen met een kracht van respectievelijk 7.2 en 7.5 plaats. Volgens Rodríguez volgden nog twintig naschokken. In de hoofdstad Caracas zijn verschillende gebouwen ingestort.

„Ik wil ook zeggen dat dit echt een tragedie is”, zei de president. „We brengen vanuit hier onze boodschap van solidariteit, en de families die geliefden zijn verloren, zenden wij nog eens onze condoleances en onze steun in deze moeilijke tijden.”

Duizenden

Slachtofferaantallen over de staat La Guaira zijn nog niet beschikbaar, terwijl die het zwaarst getroffen is. Veel mensen waren thuis omdat het een feestdag was in Venezuela.

Volgens Rodríguez is het land nu vooral bezig met hulpverlening. De komende uren komen volgens haar ook ploegen uit het buitenland aan. Ze bedankte onder anderen de Amerikaanse president Donald Trump, die hulp heeft aangeboden.

De Amerikaanse geologische dienst USGS meldde dat de bevingen plaatsvonden op zo’n 160 kilometer ten westen van Caracas. De twee zwaarste volgden binnen een minuut op elkaar. De dienst verwacht op basis van modellen dat het dodental in de duizenden loopt, met een aanzienlijke kans dat er meer dan 10.000 mensen zijn omgekomen. Op beelden uit het rampgebied is te zien hoe reddingswerkers en familieleden in het puin van ingestorte gebouwen zoeken naar slachtoffers.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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