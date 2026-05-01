Redactie Metro Buitenland
Global Sumud Flotilla bevestigt: bijna alle activisten vrij

epa12905037 Vessels participating in the Global Sumud Flotilla (GSF) are moored at the Port of Xiphonia in Augusta, near Syracuse, Sicily island, southern Italy, 21 April 2026. The ships are scheduled to depart for the Gaza Strip on 24 April as part of the 'Spring 2026 Mission,' a coordinated international effort to challenge the maritime blockade and deliver essential medical supplies to Palestinian civilians. EPA/ORIETTA SCARDINO
De Global Sumud Flotilla bevestigt op sociale media dat alle door Israël opgepakte activisten zijn vrijgelaten op het Griekse eiland Kreta, met uitzondering van twee mannen. Die personen zijn deel van de organisatie achter de poging om over zee humanitaire hulp naar Gaza te brengen.

Israël hield bij Kreta meer dan twintig schepen tegen en bracht naar eigen zeggen circa 175 opvarenden over naar een eigen schip. De Global Sumud Flotilla zei daarna dat het om 211 personen ging, maar inmiddels staat op de site van het initiatief dat 179 activisten, onder wie drie uit Nederland, waren „ontvoerd”.

De Global Sumud Flotilla roept op tot de vrijlating van de twee laatste personen: de Spaans-Palestijnse Saif Abukeshek en de Braziliaan Thiago Ávila. De Israëlische krijgsmacht brengt ze naar Israël voor verhoor. Abukeshek wordt verdacht van banden met een terroristische organisatie en Ávila van illegale activiteiten.

Tientallen schepen vertrokken vorige maand vanuit Frankrijk, Italië en Spanje met het doel de Israëlische zeeblokkade van Gaza te doorbreken. Israël heeft niet alle schepen van de Global Sumud Flotilla tegengehouden. Er varen nu nog 47 schepen ten zuiden van Kreta, zegt een bron tegen persbureau Reuters. Die verklaart dat de schepen enige tijd voor anker zullen gaan voordat ze doorvaren naar Gaza. De vaartuigen zouden elk ongeveer een ton aan hulpgoederen, waaronder voedsel, aan boord hebben.

