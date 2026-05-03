BuZa bevestigt dat twee Nederlanders zijn overleden op cruise

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) heeft bevestigd dat twee Nederlandse opvarenden van een kleinschalig cruiseschip zijn overleden. Volgens een woordvoerder werd een Nederlander ziek aan boord en overleed de persoon medio april tijdens een reis van Argentinië naar Kaapverdië. De tweede Nederlander, die ook ziek werd, is nog overgebracht naar Zuid-Afrika, waar de persoon overleed.

BuZa kan berichten van buitenlandse media nog niet bevestigen dat het om een echtpaar gaat dat getroffen zou zijn door het hantavirus. Ook over de doodsoorzaak van de twee doet het ministerie geen mededelingen.

Waar de lichamen van de Nederlanders zich bevinden, weet BuZa niet. „Het ligt, gezien het tijdstip van overlijden, voor de hand dat de lichamen al zijn overgedragen aan de nabestaanden. Maar we kunnen dat niet bevestigen”, aldus een woordvoerder.

Derde persoon overleden

De Nederlandse cruisemaatschappij is zondagavond niet bereikbaar voor een toelichting. Er is volgens buitenlandse media aan boord nog een derde persoon overleden. Ook zouden drie anderen ziek zijn geworden. Het schip met de overige opvarenden ligt voor anker bij Kaapverdië. Hoe het met de overige opvarenden is, is onduidelijk. BuZa meldt dat de opvarenden is verzocht in hun hutten te blijven. Onduidelijk is of er sprake is van een quarantainesituatie.

Familie of bekenden van andere Nederlandse opvarenden kunnen bij Buitenlandse Zaken terecht voor consulaire bijstand, informatie en alle andere ondersteuning, meldt de woordvoerder.

ANP

