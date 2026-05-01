Verdachte steekpartij Londen aangeklaagd voor poging tot moord

A local resident looks out as crowds gather during a visit by Britain's Prime Minister Keir Starmer to an ambulance centre servicing the Jewish community in the Golders Green neighbourhood of north London on April 30, 2026, the day after two men were stabbed in an attack. The UK government on April 30 announced extra money for security patrols outside synagogues and schools as community leaders accused it of failing to protect them, a day after the latest attack targeting the Jewish community. CARLOS JASSO / AFP
De man die ervan wordt verdacht woensdag twee Joodse mensen te hebben neergestoken in Londen is aangeklaagd voor pogingen tot moord. De politie zei eerder al de steekpartij officieel te hebben aangemerkt als een terroristisch incident.

De verdachte is een 45-jarige Britse man, die is geboren in Somalië. De politie gaat ervan uit dat hij niet alleen twee mensen op straat neerstak, maar daarvoor ook ergens anders in Londen al iemand aanviel met een mes in een woning. Het slachtoffer liep lichte verwondingen op.

De man is daarom aangeklaagd voor drie pogingen tot moord en het bezit van een scherp object. Hij moet deze vrijdag nog voor de rechter komen.

De aanval op de Joodse mensen vond plaats in de wijk Golders Green, waar veel Joden wonen. Daar vonden de afgelopen weken ook al meerdere brandstichtingen plaats. De twee slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is inmiddels ontslagen. De ander verkeert in stabiele toestand.

ANP

