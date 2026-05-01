Israël zet opgepakte Flotilla-opvarenden af in Griekenland

Israël heeft zeker tientallen opgepakte opvarenden van de schepen van de Global Sumud Flotilla afgezet op Kreta. De activisten wilden humanitaire hulp brengen naar Gaza, maar werden voor de kust van het Griekse eiland tegengehouden door de Israëlische krijgsmacht. Twee van hen moeten voor ondervraging mee naar Israël.

Een verslaggever van persbureau AFP zag dat opvarenden op Kreta werden afgezet en met vier bussen werden weggebracht. Het exacte aantal personen is niet direct duidelijk en de nationaliteiten zijn ook niet bekend. Israël meldde donderdag dat zo’n 175 personen van meer dan twintig schepen waren overgebracht naar een Israëlisch schip. De Global Sumud Flotilla sprak van 211 personen, ook uit Nederland.

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken meldt vrijdag dat twee personen achter het Global Sumud Flotilla-initiatief mee worden genomen naar Israël. Het gaat om Saif Abukeshek en Thiago Ávila. De Spaans-Palestijnse Abukeshek wordt verdacht van banden met een terroristische organisatie en de Braziliaan Ávila van illegale activiteiten.

Grensovergangen

Het ministerie verklaart dat „Israël geen doorbreking van de rechtmatige zeeblokkade van Gaza zal toestaan”. Het begon die blokkade in 2007, toen Hamas de Gazastrook onder controle kreeg. Israël heeft in de Gazaoorlog, die in oktober 2023 uitbrak, alle grensovergangen over land in handen gekregen.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is bekend met berichten dat opvarenden naar Kreta zijn gebracht. De ambassade in de Griekse hoofdstad Athene volgt de ontwikkelingen, laat een woordvoerder weten. Het ministerie heeft contact met familie van de betrokken Nederlanders. De honorair consul is op Kreta voor het geval er een consulair hulpverzoek wordt gedaan.

ANP

