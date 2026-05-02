Iran: keuze tussen oorlog en diplomatie is nu aan de VS

epa12927590 Iranians walk past a huge anti-US billboard referring to US president Donald Trump and Strait of Hormuz at Valiasr square in Tehran , Iran, 02 May 2026. The conflict between Iran and the United States over the Strait of Hormuz continues, as the ceasefire between the two countries has been extended indefinitely and diplomatic negotiations are ongoing. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Het is nu aan de Verenigde Staten om te kiezen tussen diplomatie of een hervatting van de oorlog, zegt de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken. Het land stuurde vrijdag een nieuw vredesvoorstel naar de VS, nadat de Amerikanen niet akkoord gingen met een eerder voorstel.

„Iran is, met het oog op het waarborgen van zijn nationale belangen en veiligheid, op beide wegen voorbereid”, aldus Kazem Gharibabadi.

Volgens het eerdere plan zou Iran bereid zijn de Straat van Hormuz te openen, maar zouden onderhandelingen over het nucleaire programma van Iran worden uitgesteld. Dat zou de reden zijn geweest voor de Amerikanen om het af te keuren. Het is niet duidelijk wat er in het nieuwste voorstel staat, maar de Amerikaanse president Donald Trump zei ook daar niet blij mee te zijn.

