Iran stuurt via Pakistan nieuw vredesvoorstel naar VS

Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de Verenigde Staten. Teheran kwam eerder ook al met een plan, maar daar gingen de Amerikanen nog niet mee akkoord.

Het is nog niet bekend wat de inhoud is van het nieuwe voorstel. De Amerikaanse president Donald Trump was volgens Amerikaanse media niet blij met het vorige plan, omdat daarin stond dat de onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma zouden worden uitgesteld tot een later moment. Wel zou de Straat van Hormuz direct worden heropend.

Na het ingaan van het staakt-het-vuren hebben Iran en de VS één keer direct onderhandeld in Pakistan. Begin april reisden onder meer de Amerikaanse vicepresident JD Vance en de Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi naar het Pakistaanse Islamabad, maar de gesprekken leidden niet tot een deal.

ANP

