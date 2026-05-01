Inzet Evertsen niet verlengd, schip keert binnenkort terug

De inzet van het luchtverdedigings- en commandofregat de Zr.Ms. Evertsen in het Middellandse Zeegebied wordt niet nogmaals verlengd, schrijven ministers Dilan Yeşilgöz (Defensie) en Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer. Het schip hielp daar een Frans vliegdekschip bij het beveiligen van de oostelijke Middellandse Zee, na Iraanse drone-aanvallen op Cyprus.

In „goed overleg” met de Fransen is besloten de inzet niet te verlengen. Daarom keert het schip „begin mei” terug naar Nederland, schrijven de ministers.

Begin maart werd de Evertsen naar het gebied gestuurd, onder meer om daar drones of raketten te onderscheppen. Kort daarvoor voerde het fregat nog een oefening uit in de Baltische Zee. „Met hun snelle schakelen heeft de bemanning de professionaliteit en paraatheid van de Nederlandse krijgsmacht getoond”, aldus de ministers in de brief.

Zonder kanon

De Evertsen werd zonder werkend kanon naar het gebied gestuurd. Dit leidde tot verwarring en ophef in de Tweede Kamer, maar het kabinet verzekerde dat het kanon niet nodig was voor de inzet. De Evertsen zou alleen luchtdoelen aanvallen, terwijl het kanon alleen voor andere schepen of landdoelen bedoeld is.

Het kabinet onderzoekt nu of het bijdraagt aan een internationale beveiligingsmissie in de Straat van Hormuz, mocht het daar veilig genoeg voor zijn. Ook de Verenigde Staten zouden werken aan een plan om doorgang door de zeestraat te garanderen, maar Nederland werkt „met voorrang” aan het plan van de internationale coalitie.

ANP

