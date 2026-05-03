AFP: Nederlands stel dood door vermoedelijk hantavirus op cruise

Een Nederlands stel is overleden na een virusuitbraak op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Dat meldt het internationale persbureau AFP op basis van een anonieme bron. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt dat er drie doden zijn op de cruise, van wie er zeker een positief testte op het hantavirus.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan nog niet bevestigen of er slachtoffers zijn die de Nederlandse nationaliteit hebben. De WHO geeft aan dat in totaal zes mensen ziek zijn geworden. Een van hen ligt op de intensivecare in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg. Het zou gaan om een 69-jarige Brit.

Volgens AFP was de eerste opvarende die klachten kreeg een 70-jarige man, die aan boord stierf. Zijn lichaam is gebracht naar het eiland Sint-Helena in de Atlantische Oceaan. Zijn 69-jarige vrouw werd ook ziek en is ook naar Zuid-Afrika gebracht, waar ze in het ziekenhuis van Johannesburg stierf. Het derde slachtoffer zou zich nog aan boord bevinden.

Expeditiereizen

De uitbraak was op de MV Hondius, die vanuit Argentinië onderweg was naar Kaapverdië. Het schip wordt gebruikt voor expeditiereizen naar Antarctica en het Noordpoolgebied. Het is van de Nederlandse reisorganisatie Oceanwide Expeditions.

De Hondius ligt momenteel bij de haven van Praia, de hoofdstad van Kaapverdië. Mogelijk gaat het schip hierna naar de Spaanse Canarische Eilanden. Aan boord kunnen 170 passagiers en nog eens ongeveer zeventig bemanningsleden en gidsen. De WHO is in overleg om twee mensen die ziek zijn geworden te evacueren. De organisatie prijst onder meer de snelheid waarmee maatregelen zijn genomen.

Knaagdieren

Oceanwide Expeditions was niet bereikbaar voor commentaar.

Er zijn verschillende soorten hantavirussen, die van knaagdieren afkomstig zijn. Mensen die geïnfecteerd zijn, kunnen ernstige luchtwegaandoeningen, koorts, bloedingen en nierfunctiestoornissen krijgen. Volgens de WHO kan het hantavirus zich verspreiden van mens op mens, al is dat zeldzaam.

ANP

