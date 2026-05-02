Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Israël neemt twee opvarenden Gaza-flotilla mee voor ondervraging

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat twee opvarenden van de vloot die richting Gaza voer met hulpgoederen, naar Israël zijn gebracht voor verhoor. Eerder werd via de sociale media van de Global Sumud Flotilla bekendgemaakt dat alle activisten waren vrijgelaten op het Griekse eiland Kreta, behalve twee van de organisatoren.

De organisatie riep eerder op tot de vrijlating van de Spaans-Palestijnse Saif Abukeshek en de Braziliaanse Thiago Ávila. Israël zegt dat een van de activisten werkt voor een organisatie die onder sancties van de Verenigde Staten staat, en dat de ander wordt verdacht van „illegale activiteiten”. Ze zullen worden ondervraagd door de politie en zullen consulair bezoek ontvangen van vertegenwoordigers van hun landen, aldus het ministerie.

Ook bij eerdere pogingen om Gaza per boot te bereiken werden activisten naar Israël gebracht. Zij zeiden toen slecht te zijn behandeld terwijl ze daar werden vastgehouden.

Littekens

De Global Sumud Flotilla meldt dat Ávila en Abukeshek in hongerstaking zijn. Ze zouden worden vastgehouden in een beruchte gevangenis in Ashkelon. Volgens de organisatie heeft Ávila tijdens het bezoek van een Braziliaanse vertegenwoordiger gezegd dat hij is mishandeld. Hij zou zichtbare littekens in zijn gezicht en pijn in zijn schouder hebben.

De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken José Manuel Albares zei tegen Spaanse media dat Israël geen wettelijke bevoegdheid heeft om de vloot te onderscheppen. Hij eiste de vrijlating van Abukeshek.

ANP

Reacties