VS redden bemanningslid neergehaalde F-15

De Verenigde Staten hebben het bemanningslid gered dat vermist was geraakt nadat een gevechtsvliegtuig vrijdag was neergehaald boven Iran. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump bevestigd. Volgens Trump liep het bemanningslid verwondingen op, maar zijn die niet levensbedreigend.

Eerder meldde nieuwszender Al Jazeera al dat het bemanningslid was gelokaliseerd, maar dat de reddingsoperatie werd bemoeilijkt door hevige gevechten. Volgens The New York Times werd de reddingsoperatie „diep in het vijandige gebied” uitgevoerd en waren honderden commandotroepen betrokken bij de actie.

De crew van de F-15 bestond uit twee personen. Amerikaanse media meldden vrijdag dat het andere bemanningslid was gered.

ANP

