VS redden bemanningslid neergehaalde F-15

US President Donald Trump pauses as he finishes speaking during a televised address on the conflict in the Middle East from the Cross Hall of the White House in Washington, DC on April 1, 2026. President Donald Trump made his case for attacking Iran in his first nationwide address more than a month into the war, insisting the United States was close to victory as his approval rating sinks. In an evening speech from the White House, Trump broke little new ground on how the war would end and vowed two to three weeks further of
De Verenigde Staten hebben het bemanningslid gered dat vermist was geraakt nadat een gevechtsvliegtuig vrijdag was neergehaald boven Iran. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump bevestigd. Volgens Trump liep het bemanningslid verwondingen op, maar zijn die niet levensbedreigend.

Eerder meldde nieuwszender Al Jazeera al dat het bemanningslid was gelokaliseerd, maar dat de reddingsoperatie werd bemoeilijkt door hevige gevechten. Volgens The New York Times werd de reddingsoperatie „diep in het vijandige gebied” uitgevoerd en waren honderden commandotroepen betrokken bij de actie.

De crew van de F-15 bestond uit twee personen. Amerikaanse media meldden vrijdag dat het andere bemanningslid was gered.

ANP

