Iran: gesprekken met VS na 14 uur afgerond, gaan door

De gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran in Islamabad zijn na veertien uur afgerond, meldt de Iraanse regering op X. De onderhandelingen gaan door, ondanks enkele resterende meningsverschillen, aldus Teheran.

Eerder op de avond berichtte het Iraanse persbureau Tasnim dat een eerste gespreksronde was beëindigd en omschreef een nieuwe ronde als een „laatste kans” om tot overeenstemming te komen. Volgens Iraanse staatsmedia en de Britse krant Financial Times blijft de heropening van de Straat van Hormuz een groot struikelblok.

ANP

