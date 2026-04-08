Trump: heffingen voor landen die Iran wapens leveren

De Verenigde Staten gaan invoerheffingen van 50 procent opleggen aan alle landen die wapens leveren aan Iran, meldt Donald Trump op Truth Social. Die maatregel gaat volgens hem per direct in. „Er zullen geen uitzonderingen zijn!”

Volgens het Stockholm International Peace Research Institute is Rusland het enige land dat de afgelopen tien jaar zware wapens heeft geleverd aan Iran. Dat onderzoeksinstituut houdt wereldwijd de wapenhandel in de gaten.

De VS en Iran sloten in de nacht van dinsdag op woensdag een staakt-het-vuren, vlak voor de deadline die Trump dat land had opgelegd. Hij schrijft nu op Truth Social dat de Amerikanen nauw gaan samenwerken met Iran, na een „zeer productieve regimewisseling”. De Amerikanen gaan ook met Teheran in gesprek over sanctieverlichting.

Trump meldt ook dat er geen uraniumverrijking meer zal plaatsvinden in Iran. Dat is in strijd met wat Iraanse staatsmedia eerder berichtten.

ANP

