Media: VS vallen Iraans olie-eiland Kharg aan

De Verenigde Staten hebben aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Kharg. Dat meldt nieuwssite Axios op basis van een anonieme Amerikaanse bron. Eerder meldde ook Iran International al dat er meerdere explosies waren op het voor de Iraanse olie-export zeer belangrijke eiland. Iran is voor circa 90 procent van zijn olie-export afhankelijk van overslag op Kharg.

Volgens The Washington Post zouden meer dan vijftig doelen op Kharg zijn aangevallen. Het zou niet gaan om olie-infrastructuur, meldt persbureau Reuters. Schade is vooralsnog niet gemeld. Na de berichten over aanvallen op Kharg steeg vrijwel direct de olieprijs.

De Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) waarschuwde de VS eerder op dinsdag dat er „rode lijnen” zijn die de Amerikanen beter niet overschrijden. Gebeurt dat wel, dan schroomt Iran niet ook „buiten de regio” terug te slaan, om zo de VS en zijn bondgenoten „voor jaren” af te sluiten van olie en gas uit de regio.

Gebrek aan garanties

„Amerikaanse bondgenoten moeten weten dat we tot vandaag grote terughoudendheid hebben getoond uit goed buurlandschap”, aldus de IRG op de Iraanse staatstelevisie. „We hebben ons terughoudend opgesteld in onze vergeldingsdoelwitten, maar van die terughoudendheid is geen sprake meer.”

De Amerikaanse president Donald Trump dreigde eind maart Kharg op te blazen als Teheran niet snel met de Amerikanen tot een deal komt. Een maandag door Pakistan gepresenteerd voorstel voor een staakt-het-vuren wees Iran van de hand, bij gebrek aan garanties voor Teheran. Naast Kharg noemde Trump ook civiele infrastructuur als energievoorzieningen en ontziltingsinstallaties als doelwit. Die laatste zijn in het doorgaans zeer droge Midden-Oosten van groot belang voor de drinkwatervoorziening.

Deadline

Trump heeft Iran een deadline gegeven voor de heropening van de eenzijdig geblokkeerde Straat van Hormuz. Iran heeft herhaaldelijk gezegd niet te zullen inbinden voor dreigementen en deadlines.

In maart vielen de VS Kharg ook al aan. Bij die aanval werd de olie-infrastructuur ter plaatse ontzien.

ANP

