Onderhandelingen VS, Iran en Pakistan begonnen

De vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn begonnen. Dat bevestigt president Donald Trump tegen de Amerikaanse nieuwszender NewsNation. Ook de Iraanse staatstelevisie bevestigt dat de gesprekken zijn begonnen. De strijdende partijen zijn in Islamabad om onder bemiddeling van gastland Pakistan te spreken over een mogelijk duurzaam staakt-het-vuren.

Eerder deze week werd al een tijdelijke wapenstilstand aangekondigd, kort nadat een Amerikaans ultimatum aan Iran dreigde af te lopen. Dat zou mogelijk geleid hebben tot vergaande escalatie van het conflict.

De Amerikaanse president Donald Trump dreigde „een hele beschaving” weg te vagen als Iran niet zou voldoen aan de Amerikaanse eis om de Straat van Hormuz te heropenen. Die houdt het Midden-Oosterse land al weken eenzijdig gesloten, waarbij enkele olietankers in de zeestraat al werden aangevallen.

Voorafgaand aan de besprekingen legde Iran enkele „rode lijnen” op tafel. Zo eist het dat Libanon onderdeel wordt van een staakt-het-vuren, evenals herstelbetalingen en enkele andere garanties.

ANP

