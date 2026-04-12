Vance vertrekt uit Pakistan na ‘laatste en beste bod’ aan Iran

De Amerikaanse vicepresident JD Vance vertrekt uit Islamabad nadat hij Iran een „laatste en beste” voorstel heeft gedaan. Een akkoord bleef uit na 21 uur overleg, zei hij zondag tegen verslaggevers.

Vance zei dat het Amerikaanse voorstel volgens hem een basis kan vormen voor een overeenkomst. Over de inhoud gaf hij geen details. „We zullen zien of de Iraniërs dat accepteren”, aldus de vicepresident.

Iran had eerder nog laten weten dat de gesprekken zondag zouden doorgaan.

ANP

