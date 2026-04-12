Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Vance vertrekt uit Pakistan na ‘laatste en beste bod’ aan Iran

Vice President JD Vance (R) speaks during a news conference after meeting with representatives from Pakistan and Iran, as US President Donald Trump's son-in-law Jared Kushner (L) and US Special Envoy to the Middle East Steve Witkoff (C) watch, in Islamabad on April 12, 2026. Top-level peace talks between the United States and Iran entered a second day early April 12, as Washington piled pressure by saying it had sent minesweeping ships through the vital Strait of Hormuz. Jacquelyn MARTIN / POOL / AFP
ANP / AFP / Jacquelyn Martin

De Amerikaanse vicepresident JD Vance vertrekt uit Islamabad nadat hij Iran een „laatste en beste” voorstel heeft gedaan. Een akkoord bleef uit na 21 uur overleg, zei hij zondag tegen verslaggevers.

Vance zei dat het Amerikaanse voorstel volgens hem een basis kan vormen voor een overeenkomst. Over de inhoud gaf hij geen details. „We zullen zien of de Iraniërs dat accepteren”, aldus de vicepresident.

Iran had eerder nog laten weten dat de gesprekken zondag zouden doorgaan.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties