China blokkeert VN-resolutie over heropenen Straat van Hormuz

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is er niet in geslaagd om een resolutie aan te nemen over het heropenen van de Straat van Hormuz. China heeft zijn vetorecht gebruikt om de resolutie, die was ingediend door Bahrein, te blokkeren.

De tekst was al flink afgezwakt. In het oorspronkelijke voorstel vroeg Bahrein om een mandaat voor militaire middelen om de Straat van Hormuz te heropenen. Iran sloot die belangrijke zeestraat na het begin van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op dat land zo goed als af, met grote gevolgen voor de scheepvaart. De Straat van Hormuz is zeer belangrijk voor onder meer de handel in olie en kunstmest.

Maar Frankrijk, Rusland en China (alle drie landen met een veto in de Veiligheidsraad) maakten bezwaar tegen de formulering, waarna de tekst werd aangepast. In een nieuwe versie stond dat iedere actie alleen „defensief” mocht zijn, maar in de uiteindelijke tekst stond zelfs dat niet meer.

Toch stemde China nog steeds tegen. Elf landen stemden voor de resolutie, twee tegen en twee landen onthielden zich van stemming.

ANP

