Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

China blokkeert VN-resolutie over heropenen Straat van Hormuz

epa12194517 A ship sails in the Strait of Hormuz as seen from Khasab, Musandam Governorate, Oman, 24 June 2025. The Iranian parliament approved a measure to close the Strait of Hormuz following US strikes on three of Iran's key nuclear sites on 22 June 2025. Israel and Iran have been exchanging fire since Israel launched strikes across Iran on 13 June 2025. EPA/ALI HAIDER
ANP / EPA / Ali Haider

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is er niet in geslaagd om een resolutie aan te nemen over het heropenen van de Straat van Hormuz. China heeft zijn vetorecht gebruikt om de resolutie, die was ingediend door Bahrein, te blokkeren.

De tekst was al flink afgezwakt. In het oorspronkelijke voorstel vroeg Bahrein om een mandaat voor militaire middelen om de Straat van Hormuz te heropenen. Iran sloot die belangrijke zeestraat na het begin van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op dat land zo goed als af, met grote gevolgen voor de scheepvaart. De Straat van Hormuz is zeer belangrijk voor onder meer de handel in olie en kunstmest.

Maar Frankrijk, Rusland en China (alle drie landen met een veto in de Veiligheidsraad) maakten bezwaar tegen de formulering, waarna de tekst werd aangepast. In een nieuwe versie stond dat iedere actie alleen „defensief” mocht zijn, maar in de uiteindelijke tekst stond zelfs dat niet meer.

Toch stemde China nog steeds tegen. Elf landen stemden voor de resolutie, twee tegen en twee landen onthielden zich van stemming.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties