Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Trump: mogelijk maandag deal met Iran

De Amerikaanse president Donald Trump denkt dat er een „goede kans” is dat er maandag een deal gesloten wordt met Iran. Hij zei tegen Fox News dat er op dit moment onderhandeld wordt, met nog een ruime dag te gaan tot het ultimatum afloopt dat Trump eerder stelde.

„Als ze niet snel een deal maken, overweeg ik om alles op te blazen en de olie in te nemen”, zei Trump tegen de Amerikaanse nieuwszender.

Trump zei eerder dat als Iran niet voor dinsdag de Straat van Hormuz volledig heropent voor de scheepvaart, de Verenigde Staten dan energiecentrales en bruggen in het land zullen bombarderen.

De president zei al eerder dat er onderhandeld werd, maar Iran ontkende dat. Teheran zei dat er berichten werden uitgewisseld, maar wilde niet spreken van onderhandelingen.

ANP

Reacties