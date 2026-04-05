Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland gisteren
Leestijd: 1 minuut

Trump: mogelijk maandag deal met Iran

US President Donald Trump pauses as he finishes speaking during a televised address on the conflict in the Middle East from the Cross Hall of the White House in Washington, DC on April 1, 2026. President Donald Trump made his case for attacking Iran in his first nationwide address more than a month into the war, insisting the United States was close to victory as his approval rating sinks. In an evening speech from the White House, Trump broke little new ground on how the war would end and vowed two to three weeks further of
ANP / AFP / Alex Brandon

De Amerikaanse president Donald Trump denkt dat er een „goede kans” is dat er maandag een deal gesloten wordt met Iran. Hij zei tegen Fox News dat er op dit moment onderhandeld wordt, met nog een ruime dag te gaan tot het ultimatum afloopt dat Trump eerder stelde.

„Als ze niet snel een deal maken, overweeg ik om alles op te blazen en de olie in te nemen”, zei Trump tegen de Amerikaanse nieuwszender.

Trump zei eerder dat als Iran niet voor dinsdag de Straat van Hormuz volledig heropent voor de scheepvaart, de Verenigde Staten dan energiecentrales en bruggen in het land zullen bombarderen.

De president zei al eerder dat er onderhandeld werd, maar Iran ontkende dat. Teheran zei dat er berichten werden uitgewisseld, maar wilde niet spreken van onderhandelingen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties