Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Trump waarschuwt Iran: hele beschaving zal sterven

De Amerikaanse president Donald Trump voert de druk op Iran steeds verder op in aanloop naar de door hem gestelde deadline. „Een hele beschaving zal vannacht sterven, om nooit meer teruggebracht te worden. Ik wil niet dat dat gebeurt, maar het zal waarschijnlijk wel zo zijn”, schrijft hij op zijn platform Truth Social.

Trump eist dat Iran de Straat van Hormuz opent en dreigt met massale aanvallen op infrastructuur als het land geen deal sluit. Hij heeft het Iraanse regime tot dinsdagavond de tijd gegeven; de deadline verstrijkt om 02.00 uur Nederlandse tijd. De president stelt in zijn bericht dat er misschien nog een „prachtige en revolutionaire” ontwikkeling zal zijn. „Wie weet? We komen er vanavond achter, een van de belangrijkste momenten in de lange en complexe geschiedenis van de wereld.”

De VS en Israël voeren al weken aanvallen uit op Iran, dat als reactie de scheepvaart via de belangrijke Straat van Hormuz grotendeels heeft platgelegd. Dat heeft grote gevolgen voor de wereldeconomie. Trump waarschuwde eerder al dat bruggen en energiecentrales in Iran zwaar gebombardeerd worden als Iran de waterweg voor de Iraanse kust niet vrijgeeft. „Aan 47 jaar van afpersing, corruptie en dood zal eindelijk een einde komen”, schreef hij dinsdag. „God zegene het geweldige volk van Iran!”

ANP

Reacties