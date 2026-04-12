Trump: VS gaan Straat van Hormuz blokkeren en controleren

President Donald Trump claimt op sociale media dat hij bevel heeft gegeven aan de Amerikaanse marine de Straat van Hormuz te blokkeren en de scheepvaart bij de zeestraat te gaan controleren. Hij zegt ook schepen te gaan stoppen en onderzoeken waarvoor mogelijk tolgeld aan Iran is betaald.

Zaterdag maakte het Amerikaanse opperbevel bekend dat er Amerikaanse marineschepen in de straat waren om mijnen te ruimen, maar dat werd door Iran tegengesproken.

De uitspraak van Trump volgt op onderhandelingen tussen onder anderen vicepresident JD Vance en een Iraanse delegatie in Pakistan. Volgens Trump was er overeenstemming over de meeste punten, maar niet over de nucleaire kwestie.

Andere landen

Trump zegt dat hij daarom het bevel aan de marine heeft gegeven de strategische zeestraat te blokkeren en te komen tot controle over de scheepvaart. De schepen zouden dan in groten getale ofwel in noordelijke ofwel in zuidelijke richting worden doorgelaten. Maar schepen waarvoor losgeld aan Iran is betaald mogen niet verder varen, ook niet op open zee. Trump beschuldigt Iran van afpersing door de feitelijke controle die het land over de zeestraat heeft.

Trump zegt dat andere landen worden betrokken bij de blokkade en beheersing van de Straat van Hormuz. Hij noemde geen landen specifiek.

ANP

