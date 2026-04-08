Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Iran: Trump accepteert onze eisen voor einde aan de oorlog

Demonstrators hold signs during a protest against US military action in Iran in the Manhattan borough of New York City on April 7, 2026. US President Donald Trump said on April 7 he agreed to suspend bombing of Iran for two weeks as part of a ceasefire deal if Tehran completely reopens the vital Strait of Hormuz. The announcement came after Pakistan made a last-minute proposal to avert massive US attacks on Iran, with Trump warning a
ANP / AFP / CHARLY TRIBALLEAU

Iraanse staatsmedia melden dat de Amerikaanse president Donald Trump „onze eisen voor een einde van de oorlog” heeft geaccepteerd.

Volgens een verklaring van minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araqchi heeft Iran aangegeven zijn aanvallen te zullen staken indien de aanvallen op Iran ophouden. Een veilige doorvaart door de Straat van Hormuz zal dan gedurende twee weken mogelijk zijn, in coördinatie met de Iraanse strijdkrachten.

De Iraanse Opperste Veiligheidsraad heeft verklaard dat de onderhandelingen met de Verenigde Staten op vrijdag 10 april in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad beginnen. Dit gebeurt nadat Iran via Pakistan een tienpuntenvoorstel bij Washington had ingediend, zo melden Iraanse staatsmedia.

De gesprekken, die tot vijftien dagen kunnen duren en bij onderlinge overeenstemming kunnen worden verlengd, zouden tot doel hebben de details van het voorstel af te ronden. Dit voorstel bevat bepalingen over de doorvaart door de Straat van Hormuz, de versoepeling van sancties en de terugtrekking van Amerikaanse gevechtstroepen uit regionale bases.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties