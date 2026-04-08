Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland
Leestijd: 1 minuut

Israël akkoord met wapenstilstand van twee weken met Iran

epa12834131 Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks during a press conference in Jerusalem, 19 March 2026, amid the US-Israel conflict with Iran. EPA/RONEN ZVULUN / POOL
Israël maakt deel uit van het twee weken durende staakt-het-vuren met Iran, melden de Israëlische staatsomroep Kan en CNN op basis van een hoge functionaris van het Witte Huis.

CNN meldt echter op basis van een functionaris dat Israël zich zorgen maakt over het tijdelijke bestand. Volgens de bron zal Israël zich aan het staakt-het-vuren houden maar doet het dit met tegenzin.

„Israël heeft nog steeds meer doelwitten op zijn lijst en meer doelen die het graag zou willen bereiken door middel van militaire actie in Iran”, aldus de bron.

