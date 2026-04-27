Schutter Washington aangeklaagd voor moordpoging op president

De man die zaterdag schoten loste bij het Correspondents’ Dinner in Washington is aangeklaagd voor een moordpoging op de Amerikaanse president Donald Trump. De 31-jarige Cole Allen wordt ook beschuldigd van het overtreden van de wapenwet.

Allen rende zaterdag langs de beveiliging, waarna een schotenwisseling volgde. De verdachte werd niet geraakt, maar kon wel worden opgepakt. Ondertussen werden de president en meerdere hoogwaardigheidsbekleders in de zaal van het evenement geëvacueerd.

Allen werd maandag voorgeleid in een blauwe gevangenisoverall. Hij heeft nog niet hoeven verklaren of hij schuldig is of niet. Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen.

ANP

