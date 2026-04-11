Kyiv: Rusland heeft paasbestand al honderden keren geschonden

Oekraïne meldt dat na het ingaan van het paasbestand om 16.00 uur lokale tijd, Rusland het bestand 469 keer heeft geschonden. Dat schrijft de Oekraïense legerleiding op Telegram.

De schendingen bestonden onder meer uit bijna 300 droneaanvallen en meer dan 150 beschietingen.

Ook voordat het bestand inging, voerde Rusland zaterdag aanvallen uit op Oekraïne. „Vandaag heeft de vijand in totaal 57 luchtaanvallen uitgevoerd en 182 geleide vliegtuigbommen afgeworpen”, staat in het bericht van de Oekraïense legerleiding. „Daarnaast heeft het 3982 kamikazedrones ingezet en 2454 beschietingen uitgevoerd op bevolkte gebieden en posten van onze troepen.”

Oekraïne en Rusland kwamen een bestand overeen voor het orthodoxe Pasen, dat dit weekend wordt gevierd. Dat bestand zou tot en met zondagavond moeten duren. Vanuit Rusland werd Oekraïne al eerder beschuldigd zich niet aan het staakt-het-vuren te houden. De Oekraïense president Zelensky sprak eerder op zaterdagavond nog de wens uit om het bestand te verlengen.

ANP

