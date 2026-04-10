Jetten spreekt maandag oud-minister en senatoren in Washington

Premier Rob Jetten (D66) spreekt maandag tijdens zijn bezoek aan de Amerikaanse hoofdstad Washington onder meer met oud-buitenlandminister Mike Pompeo, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst in een persbericht. Pompeo was van 2018 tot en met 2021 minister van Buitenlandse Zaken onder president Donald Trump.

Jetten spreekt ook met zowel Republikeinse als Democratische senatoren die deel uitmaken van een werkgroep voor transatlantische betrekkingen. De premier neemt daarnaast deel aan de Bilderbergconferentie, die dit jaar plaatsvindt in Washington.

Jetten sluit zijn bezoek af met een diner met president Trump, samen met koning Willem-Alexander en koningin Máxima. De ontmoeting is beladen: Trump dreigde vorige week met de vernietiging van de Iraanse beschaving en zinspeelt al langer op een vertrek van de Verenigde Staten uit de NAVO. Voordat Jetten premier was, noemde hij Trump bij diens verkiezingswinst een „vrouwenhater” die „openlijk flirt met dictators”.

De premier zei tegen RTL Nieuws dat het gesprek met Trump „sowieso heel uitdagend” wordt. „Er is veel te bespreken.” Volgens Jetten staat de NAVO „onder hoogspanning”, maar is het bondgenootschap belangrijk voor de veiligheid van Nederland. „Daarom moeten we samen zoeken naar een uitweg.”

ANP

