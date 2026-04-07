Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bemiddelaar Pakistan vraagt Iran en VS om wapenstilstand

Bemiddelaar Pakistan heeft de Verenigde Staten en Iran gevraagd om een wapenstilstand van twee weken. Het land verzoekt Iran de Straat van Hormuz die periode te openen en vraagt aan de Amerikaanse president Trump om de deadline voor een akkoord te verlengen.

Trump is volgens Witte Huis-woordvoerder Karoline Leavitt op de hoogte gesteld van het voorstel en „een reactie zal volgen”. Een Iraanse functionaris zei tegen persbureau Reuters dat het land het verzoek van Pakistan „positief” aan het beoordelen is.

Volgens de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif boeken de diplomatieke inspanningen om een „vreedzame oplossing” te bereiken gestage vooruitgang. Pakistan is de belangrijkste tussenpersoon geweest voor de voorstellen van Iran en de Verenigde Staten.

‘Substantiële resultaten’

Op X schrijft de premier dat er potentie is om op korte termijn tot „substantiële resultaten” te komen en dringt hij aan „gedurende twee weken overal een staakt-het-vuren in acht te nemen”. Daarmee lijkt hij ook te doelen op de Israëlische aanvallen op Iran en Libanon.

Trump wil dat Iran voor 02.00 uur Nederlandse tijd tot een akkoord komt en de Straat van Hormuz opent. Anders dreigt hij civiele infrastructuur in het land aan te vallen.

ANP

Reacties