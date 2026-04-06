Pakistan presenteert plan voor bestand aan Iran en VS

Pakistan heeft Iran en de Verenigde Staten een plan voor een einde aan de vijandelijkheden voorgelegd. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Het tweedelige plan zou bestaan uit een onmiddellijk staakt-het-vuren, gevolgd door een akkoord over duurzame vrede.

Volgens de bron is het de bedoeling dat het plan nog maandag wordt geaccordeerd. Het plan omvat een onmiddellijk staakt-het-vuren, waarmee de door Iran eenzijdig geblokkeerde Straat van Hormuz direct weer moet openen. Daarna volgen vijftien tot twintig dagen om een breder vredesakkoord uit te onderhandelen.

Onderdeel van die onderhandelingen worden vermoedelijk opnieuw de Iraanse nucleaire ambities, in ruil voor sanctieverlichtingen en het vrijgeven van bevroren tegoeden.

45 dagen

Iran stelde eerder de Straat van Hormuz alleen te heropenen als het doorvoerrechten kan heffen om zo de geleden oorlogsschade te compenseren. Het land reageerde daarmee op het Amerikaanse ultimatum om de Straat weer te openen, dat de Amerikaanse president Donald Trump had gesteld voor 6 april. De Iraanse Revolutionaire Garde liet eerder al weten dat de voor de oliehandel belangrijke zeestraat „nooit meer in zijn voormalige vorm zal terugkeren, zeker voor de VS en Israël niet”. Onduidelijk is wat in het huidige voorstel is opgenomen over mogelijke tolheffing in de Straat van Hormuz.

De Pakistaanse legerleider Asim Munir heeft volgens de bron „de hele nacht” afzonderlijk overlegd met de Amerikaanse vicepresident JD Vance en onderhandelaar Steve Witkoff en de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi. Vredesonderhandelingen in persoon moeten volgen in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad.

Eerder meldde de Amerikaanse nieuwssite Axios al dat de VS, Iran en bemiddelende partijen in gesprek waren over een bestand van 45 dagen.

ANP

