Bloomberg: sterkste daling olieproductie OPEC-landen sinds 1989

De productie van ruwe olie door het oliekartel OPEC liet vorige maand de grootste daling in zeker vier decennia zien door de exportverstoringen die de oorlog in het Midden-Oosten heeft veroorzaakt. Persbureau Bloomberg meldt na onderzoek dat de productie in maart met bijna 7,6 miljoen vaten per dag is afgenomen tot 22 miljoen vaten per dag.

Dat is volgens Bloomberg de grootste daling in een maand tijd sinds 1989, het jaar dat het persbureau begon met het verzamelen van de gegevens. Het onderzoek is gebaseerd op scheepvolggegevens, informatie van functionarissen en schattingen van adviesbureaus.

Sinds het begin van de oorlog eind februari blokkeert Iran de scheepvaart in de Straat van Hormuz, die belangrijk is voor de olie-export vanuit het Midden-Oosten. Ook hebben Iran, de Verenigde Staten en Israël energiefaciliteiten in de regio aangevallen.

Zondag besloten OPEC+-landen, waarbij bijvoorbeeld ook Rusland en Oman horen, de productie in mei verder op te schroeven. Het wordt vanwege de verstoringen gezien als een symbolische stap.

ANP

