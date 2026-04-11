FT: onderhandelingen VS en Iran lopen vast op Straat van Hormuz

epa12882356 Vice President of the United States JD Vance (L) with Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif (C) and Iran's parliamentary Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf (R) appear on a television screen during US-Iran talks, in Peshawar, Pakistan, 11 April 2026. An Iranian and US delegation arrived in Islamabad for planned peace talks amid a fragile two-week ceasefire following the conflict that began on 28 February 2026. EPA/BILAWAL ARBAB
De onderhandelingen tussen de VS en Iran in Pakistan lopen vast op de controle over de Straat van Hormuz, melden ingewijden aan The Financial Times. Zo zou Iran erop staan de controle over de zeestraat te behouden en tol te kunnen heffen op schepen. Het land zou eventuele „gezamenlijke controle” weigeren.

De onderhandelingen zouden ondanks de patstelling niet stilliggen.

Vanuit de VS zijn onder meer de Amerikaanse vicepresident JD Vance en gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aangeschoven voor overleg. De Iraanse delegatie wordt geleid door parlementsvoorzitter Mohammad Bagher Ghalibaf. Het is de hoogste directe ontmoeting tussen Amerikaanse en Iraanse functionarissen sinds de Iraanse revolutie in 1979.

