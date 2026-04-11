FT: onderhandelingen VS en Iran lopen vast op Straat van Hormuz

De onderhandelingen tussen de VS en Iran in Pakistan lopen vast op de controle over de Straat van Hormuz, melden ingewijden aan The Financial Times. Zo zou Iran erop staan de controle over de zeestraat te behouden en tol te kunnen heffen op schepen. Het land zou eventuele „gezamenlijke controle” weigeren.

De onderhandelingen zouden ondanks de patstelling niet stilliggen.

Vanuit de VS zijn onder meer de Amerikaanse vicepresident JD Vance en gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aangeschoven voor overleg. De Iraanse delegatie wordt geleid door parlementsvoorzitter Mohammad Bagher Ghalibaf. Het is de hoogste directe ontmoeting tussen Amerikaanse en Iraanse functionarissen sinds de Iraanse revolutie in 1979.

ANP

