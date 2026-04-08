Prijs Amerikaanse olie keldert na bericht Trump over bestand

De prijs van een vat Amerikaanse olie is met ongeveer 17 procent gedaald na het bericht van de Amerikaanse president Donald Trump dat hij de aanvallen op Iran voor twee weken opschort. Een vat West Texas Intermediate (WTI), de Amerikaanse benchmark, kostte dinsdagavond (Amerikaanse tijd) minder dan 95 dollar, meldt zakenzender CNBC. Eerder dinsdag was de prijs nog ruim 117 dollar.

De olieprijs ligt nog wel aanzienlijk hoger dan voor het begin van de oorlog. Eind februari, vlak voordat de VS en Israël de bombardementen op Iran begonnen, kostte een vat WTI ongeveer 70 dollar.

Trump meldde op zijn platform Truth Social dat hij heeft ingestemd „met het opschorten van de bombardementen en aanvallen op Iran voor een periode van twee weken”. Die mededeling kwam twee uur voor het aflopen van zijn ultimatum aan Teheran. Trump eiste dat Iran de Straat van Hormuz zou heropenen, op straffe van grootschalige aanvallen op de civiele infrastructuur van het land.

De Straat van Hormuz ligt tussen Iran, de Verenigde Arabische Emiraten en Oman. Normaal gesproken gaat ongeveer een vijfde van alle wereldwijde olietransporten door de zeestraat. Iran heeft de engte feitelijk afgesloten, waardoor landen in onder meer Europa en Azië veel minder olie krijgen. Daardoor zijn de prijzen gestegen en dreigen brandstoftekorten.

ANP

