Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gouverneur: gewonden door aanval van Oekraïne tijdens bestand

Een Oekraïense drone heeft een tankstation in de stad Lgov in de Russische regio Koersk geraakt, meldde de regionale gouverneur zaterdag. Er zouden drie mensen gewond zijn geraakt, onder wie een kind. De aanval zou plaats hebben gevonden nadat het paasbestand was ingegaan.

Aleksandr Chinsjtejn, de gouverneur van de regio Koersk, schreef op de door de staat gesteunde berichtendienst MAX dat de aanval plaatsvond nadat zaterdagmiddag het paasbestand was ingegaan.

De twee landen kwamen een staakt-het-vuren overeen voor Orthodox Pasen, dat dit weekend wordt gevierd. De wapenstilstand ging in om 16.00 uur lokale tijd en duurt tot en met zondag om middernacht.

ANP

Reacties