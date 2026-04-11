Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Gouverneur: gewonden door aanval van Oekraïne tijdens bestand

A Russian medic stands next to ambulances parked at Kievsky railway station in Moscow on June 1, 2025, as they wait for the arrival of injured passengers following a bridge collapse in the Bryansk region. At least seven people were killed late on May 31, 2025 and dozens injured after a bridge collapsed onto a railway in a Russian region bordering Ukraine, officials said, in an incident the railway operator blamed on
ANP / AFP / Tatyana Makeyeva

Een Oekraïense drone heeft een tankstation in de stad Lgov in de Russische regio Koersk geraakt, meldde de regionale gouverneur zaterdag. Er zouden drie mensen gewond zijn geraakt, onder wie een kind. De aanval zou plaats hebben gevonden nadat het paasbestand was ingegaan.

Aleksandr Chinsjtejn, de gouverneur van de regio Koersk, schreef op de door de staat gesteunde berichtendienst MAX dat de aanval plaatsvond nadat zaterdagmiddag het paasbestand was ingegaan.

De twee landen kwamen een staakt-het-vuren overeen voor Orthodox Pasen, dat dit weekend wordt gevierd. De wapenstilstand ging in om 16.00 uur lokale tijd en duurt tot en met zondag om middernacht.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties