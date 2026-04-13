Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Magyar doet handreiking naar Oekraïne en Europa

Peter Magyar, election winner and leader of the pro-European conservative TISZA party, delivers a press conference at the HUNGEXPO Congress and Exhibition Center in Budapest, Hungary, on April 13, 2026, one day after Hungarian general elections. The party of conservative Peter Magyar won a two-thirds parliamentary majority in Hungarian elections in a clear defeat for nationalist long-time Prime Minister Viktor Orban, according to near-complete results. Attila KISBENEDEK / AFP
ANP / AFP / Attila Kisbenedek

Hongarije zal onder nieuw bewind de EU-miljardenlening aan Oekraïne niet langer blokkeren. Die verkiezingsbelofte herhaalde premier-in-spé Péter Magyar daags na zijn verkiezingsoverwinning tijdens een persconferentie in Boedapest. Wel voegde hij eraan toe dat Hongarije, gezien de economische situatie in het land, niet kan bijdragen aan die financiële handreiking van de EU aan Kyiv.

Een ander kantelpunt vergeleken met de afzwaaiende Fidesz-regering van premier Viktor Orbán, is diens keuze om uit het Internationaal Strafhof te stappen. Hoewel dat al lopende proces formeel niet meer is in te trekken, zei Magyar weer te willen toetreden met Hongarije tot het hof.

Ook herhaalde hij, net als in zijn campagne, maatregelen te willen treffen om de door de EU bevroren tegoeden voor Hongarije los te krijgen. Daarvoor wil hij onder meer corruptie aanpakken en de persvrijheid en de onafhankelijkheid van de rechtsstaat verbeteren.

Daarnaast wil Magyar de banden met buurlanden aanhalen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties