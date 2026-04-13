Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Magyar doet handreiking naar Oekraïne en Europa

Hongarije zal onder nieuw bewind de EU-miljardenlening aan Oekraïne niet langer blokkeren. Die verkiezingsbelofte herhaalde premier-in-spé Péter Magyar daags na zijn verkiezingsoverwinning tijdens een persconferentie in Boedapest. Wel voegde hij eraan toe dat Hongarije, gezien de economische situatie in het land, niet kan bijdragen aan die financiële handreiking van de EU aan Kyiv.

Een ander kantelpunt vergeleken met de afzwaaiende Fidesz-regering van premier Viktor Orbán, is diens keuze om uit het Internationaal Strafhof te stappen. Hoewel dat al lopende proces formeel niet meer is in te trekken, zei Magyar weer te willen toetreden met Hongarije tot het hof.

Ook herhaalde hij, net als in zijn campagne, maatregelen te willen treffen om de door de EU bevroren tegoeden voor Hongarije los te krijgen. Daarvoor wil hij onder meer corruptie aanpakken en de persvrijheid en de onafhankelijkheid van de rechtsstaat verbeteren.

Daarnaast wil Magyar de banden met buurlanden aanhalen.

ANP

Reacties