Netanyahu: bestand tussen Iran en VS omvat niet Libanon

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft gezegd dat zijn land het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump steunt om aanvallen op Iran gedurende twee weken op te schorten, maar voegde eraan toe dat het staakt-het-vuren niet geldt voor Libanon. Dat meldden Israëlische media, waaronder The Times of Israel, op basis van een verklaring van Netanyahu’s kantoor.

Eerder verklaarde de Pakistaanse premier en bemiddelaar Shehbaz Sharif dat het bestand onmiddellijk van kracht was en ook betrekking heeft op Libanon.

Het Israëlische leger is een offensief begonnen in het zuiden van Libanon, naar eigen zeggen om de door Iran gesteunde groepering Hezbollah uit te schakelen.

„Israël steunt het besluit van president Trump om de aanvallen op Iran twee weken op te schorten, op voorwaarde dat Iran onmiddellijk de Straat van Hormuz opent en alle aanvallen op de VS, Israël en landen in de regio staakt”, aldus de verklaring. „Het tweeweekse staakt-het-vuren omvat Libanon niet.”

ANP

