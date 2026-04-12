Netanyahu kondigt bij bezoek aan Zuid-Libanon meer aanvallen aan

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een bezoek gebracht aan Zuid-Libanon en een voortzetting van de strijd tegen de Libanese beweging Hezbollah aangekondigd. „De oorlog gaat door, ook binnen de veiligheidszone in Libanon,” verklaarde Netanyahu volgens zijn kantoor. Hij werd tijdens het bezoek vergezeld door minister van Defensie Israel Katz en legerchef Eyal Zamir.

Het Israëlische leger heeft „de dreiging van een invasie vanuit Libanon verijdeld, dankzij deze veiligheidszone,” aldus de premier. Hij sprak van „grote successen,” onder meer in de strijd tegen raketbeschietingen vanuit Libanon gericht op Noord-Israël, maar voegde eraan toe dat „het werk nog niet af is”.

Vorige maand kondigde minister van Defensie Katz aan dat Israël voornemens is tot nader order de controle te behouden over het gebied dat zich uitstrekt tot aan de rivier de Litani in Zuid-Libanon.

Israël voert sinds begin maart aanvallen uit op Libanon waarbij volgens Libanese autoriteiten al meer dan 2000 doden zijn gevallen.

ANP

