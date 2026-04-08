Nederland en bondgenoten: zullen bijdragen in Straat van Hormuz

Nederland en zeven grote bondgenoten zullen nu er een staakt-het-vuren is, helpen bij het beschermen van de Straat van Hormuz. Dat zeggen ze in een verklaring, die ook is ondertekend door Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië, Canada, Denemarken, Spanje en de voorzitters van de Europese Commissie en de raad van EU-regeringsleiders.

Premier Rob Jetten en de negen andere leiders „verwelkomen het tweeweekse staakt-het-vuren dat tussen de VS en Iran is gesloten”, schrijven ze. Ze stelden dat eerder al als voorwaarde om te kunnen helpen bij het hervatten van de scheepvaart door de cruciale zeestraat. Iran legde de doorvaart na het begin van de Amerikaans-Israëlische aanvallen op het land praktisch stil.

Het bestand en de onderhandelingen die nu volgen „kunnen een ernstige mondiale energiecrisis afwenden”, aldus het tiental. „Onze regeringen zullen bijdragen aan het waarborgen van de vrije scheepvaart in de Straat van Hormuz.”

ANP

