Wereldvoedselprogramma waarschuwt voor voedselcrisis in Libanon

epa12878137 People fleeing areas the Israeli army has warned against in Beirut, Lebanon, 09 April 2026. At least 182 people were killed and more than 890 others injured after Israeli airstrikes hit multiple locations across Lebanon on 08 April, the Lebanese Ministry of Health reported. Israel launched a large-scale attack across Lebanon, including central Beirut, a day after the US and Iran agreed to a ceasefire. The Israeli government said the ceasefire does not cover Lebanon and that strikes on Hezbollah locations will continue. EPA/WAEL HAMZEH
Libanon stevent tijdens de onrust in het Midden-Oosten ook af op een voedselcrisis. Daarvoor waarschuwt het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties.

„Wat we meemaken is niet alleen een vluchtelingencrisis, het wordt snel ook een voedselzekerheidscrisis”, liet landendirecteur Allison ‌Oman weten vanuit Beiroet.

In Libanon zijn veel inwoners ontheemd geraakt door het aanhoudende conflict tussen Israël en Hezbollah. Oman stelt dat levensmiddelen steeds onbetaalbaarder worden.

Problemen in de zorg

Daarnaast zou 80 procent van de markten niet meer functioneren in het zuiden van het land, dat zwaar is gebombardeerd. Het leveren van voedselhulp aan moeilijk bereikbare zuidelijke gebieden wordt ook steeds lastiger.

Veel handelaren melden bovendien dat ze voor minder dan een week aan essentiële voedselproducten op voorraad hebben.

Ook in de zorg zijn er problemen. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde donderdag voor tekorten aan medische voorraden in ziekenhuizen.

