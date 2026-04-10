Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wereldvoedselprogramma waarschuwt voor voedselcrisis in Libanon

Libanon stevent tijdens de onrust in het Midden-Oosten ook af op een voedselcrisis. Daarvoor waarschuwt het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties.

„Wat we meemaken is niet alleen een vluchtelingencrisis, het wordt snel ook een voedselzekerheidscrisis”, liet landendirecteur Allison ‌Oman weten vanuit Beiroet.

In Libanon zijn veel inwoners ontheemd geraakt door het aanhoudende conflict tussen Israël en Hezbollah. Oman stelt dat levensmiddelen steeds onbetaalbaarder worden.

Problemen in de zorg

Daarnaast zou 80 procent van de markten niet meer functioneren in het zuiden van het land, dat zwaar is gebombardeerd. Het leveren van voedselhulp aan moeilijk bereikbare zuidelijke gebieden wordt ook steeds lastiger.

Veel handelaren melden bovendien dat ze voor minder dan een week aan essentiële voedselproducten op voorraad hebben.

Ook in de zorg zijn er problemen. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde donderdag voor tekorten aan medische voorraden in ziekenhuizen.

ANP

Reacties