Ketamine-dealer Matthew Perry veroordeeld tot 15 jaar cel

‘Ketaminekoningin’ Jasveen Sangha, die ketamine verkocht aan de overleden Friends-acteur Matthew Perry, is veroordeeld tot een celstraf van vijftien jaar. Volgens de rechter is Sangha schuldig aan het leveren van de drugs die de 54-jarige Perry fataal werden in oktober 2023. Sangha is een van de vijf verdachten in de zaak rond de dood van Perry.

Eerder bekende Sangha ketamine te hebben verkocht aan Perry, wetende dat hij worstelde met een verslaving. Sangha bekende ook in 2019 vier flesjes vloeibare ketamine te hebben verkocht die leidden tot de fatale overdosis van een andere man, Cody McLaury.

Perry worstelde al jaren met een drugs- en alcoholverslaving, zoals hij beschreef in zijn memoir Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing. In de maanden voor zijn dood kreeg de acteur ketamine voorgeschreven tegen depressie. Toen zijn artsen weigerden zijn dosis te verhogen, kocht Perry illegale ketamine. Sangha, die bekendstond als de ‘ketaminekoningin’, verkocht meer dan vijftig flesjes aan een tussenpersoon, die deze doorverkocht aan Perry’s assistent, Kenneth Iwamasa.

Verdachten

Perry werd in 2023 dood aangetroffen in zijn woning in Los Angeles. Volgens onderzoek overleed hij aan „de acute gevolgen van ketamine”. Ook de tussenpersoon en Iwamasa, die de drugs toediende, zijn verdachten in de zaak.

De acteur speelde de rol van Chandler Bing in de sitcom Friends van 1994 tot 2004. Daarnaast werd hij twee keer genomineerd voor een Emmy voor zijn rollen in de serie The West Wing (2003) en de film The Ron Clark Story (2006).

ANP

