Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Israëlische krijgsmacht: Hezbollahleider Naim Qassem gedood

De Israëlische krijgsmacht (IDF) zegt de secretaris en neef van Hezbollahleider Naim Qassem gedood te hebben. Ali Yusuf Harshi zou zijn omgekomen bij een aanval op de Libanese hoofdstad Beiroet. De krijgsmacht zegt bij de reeks aanvallen van woensdag tot in de nacht van donderdag ook belangrijke infrastructuur van Hezbollah te hebben uitgeschakeld. Hezbollah zelf heeft de dood van Harshi niet bevestigd.

„Harshi was een nauwe compagnon en persoonlijk adviseur van Hezbollah-secretaris-generaal Naim Qassem, en speelde een cruciale rol in het beheren en beveiligen van zijn kantoor”, schrijft de IDF op Telegram.

Israël voert zware aanvallen uit op Libanon, ondanks de wapenstilstand waar de Verenigde Staten en Iran het over eens werden. Volgens Iran geldt die ook voor Libanon. Israël ontkent dat en zei dat de aanvallen zouden doorgaan.

Het Libanese ministerie van Volksgezondheid meldde 182 doden door de aanvallen sinds het bestand. De burgerbescherming sprak van 254 doden en 1100 gewonden.

ANP

Reacties