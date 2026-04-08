Minstens 89 doden en 700 gewonden bij aanvallen Israël op Libanon

Bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn woensdag ten minste 89 doden en 700 gewonden gevallen, meldt het Libanese Ministerie van Gezondheid. Onder de doden zouden ook twaalf hulpverleners zijn. Israël voert naar eigen zeggen de zwaarste aanvallen uit op Libanon sinds het begin van de oorlog.

Een woordvoerder van het Israëlische leger zei dat de aanvallen gericht waren op locaties van Hezbollah. Die groepering zou van de zuidelijke buitenwijken van Beiroet verder naar het noorden zijn getrokken. Het Libanese staatspersbureau meldde dat de aanvallen dichtbevolkte gebieden hebben geraakt. In ziekenhuizen komen veel gewonden binnen, zien ngo’s en journalisten ter plaatse.

De aanvallen vonden onder meer plaats in het zuiden van Libanon, in Beiroet en in de Bekaavallei.

Nadat Iran en de VS hun bereidheid hadden uitgesproken om tot een staakt-het-vuren te komen, ontstond onduidelijkheid over of dit ook voor Israël en Hezbollah geldt. Volgens meerdere landen, waaronder Nederland, is dat wel het geval.

ANP

